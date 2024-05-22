Видео: 4 вагона электрички в Подмосковье охватило огнем
«112» опубликовал видео загоревшейся в Подмосковье электрички
Фото - © Telegram-канал 112
Электричка загорелась на ж/д станции в Подмосковье, пассажиров эвакуировали. Видео горящего поезда опубликовал Telegram-канал «112».
На кадрах видно, что огонь распространяется очень быстро.
Сейчас горят уже 4 вагона.
Пожарные не могут оперативно потушить поезд, так как он частично стоит на мосту, подобраться к нему сложно.
Ранее уточнялось, что пассажиров успели эвакуировать из поезда. Информации о пострадавших нет.