Видео: 4 вагона электрички в Подмосковье охватило огнем

сегодня в 16:16

Электричка загорелась на ж/д станции в Подмосковье, пассажиров эвакуировали. Видео горящего поезда опубликовал Telegram-канал « 112 ».

На кадрах видно, что огонь распространяется очень быстро.

Сейчас горят уже 4 вагона.

Пожарные не могут оперативно потушить поезд, так как он частично стоит на мосту, подобраться к нему сложно.

Ранее уточнялось, что пассажиров успели эвакуировать из поезда. Информации о пострадавших нет.