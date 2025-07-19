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В Махачкале дети избили и подожгли котенка

В Махачкале два брата-подростка в Махачкале издевались на беспризорным котенком в подъезде многоквартирного дома, после чего облили животное ацетоном и подожгли его, сообщила руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева в Telegram-канале .

Отмечается, что детям по 12 и 13 лет.

На визг животного и запах гари вышли соседи, шокированные случившимся, они обратились в полицию.

Детей вместе с тетей, с которой они проживали, доставили в отдел полиции для разбирательства. Есть основания считать, что это не первый случай издевательского отношения этих детей к животным.

Детей на время поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

«Полицейским Дагестана еще предстоит разобраться с ситуацией и решить дальнейшую судьбу детей, оставшихся без родителей и без должного внимания», — говорится в сообщении.

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