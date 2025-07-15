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В Москве собачница зарезала питбуля и порезала ножом его 10-месячного щенка

В Москве собачница зарезала чужого питбуля, сорвавшегося с поводка, и шесть раз ударила ножом 10-месячного щенка. Женщина считала, что животные хотели загрызть ее, поэтому защищалась, сообщает Mash .

Инцидент произошел в Южном Бутове. Двое собачников встретились друг с другом во время прогулки с домашними питомцами.

С девушкой был стаффордширский терьер. 38-летний Асим гулял с тремя собаками — двухлетним питбулем, девочкой и их щенком.

По словам мужчины, питбуль подошел к терьеру и обнюхал его. Собаки еще даже не начали лаять друг на друга, как девушка достала нож и убила пса Асима.

Когда мужчина приблизился к девушке, она поранила и его. Затем подбежал щенок. Девушка ударила собаку ножом шесть раз, один порез пришелся в легкое.

«Она ножом одного убила полностью, другого ножом пырнула и рукой начала ломать ему лапу», — рассказал Асим.

Щенка получилось спасти, но лечение было сложным. Его цена составила 200 тыс. рублей.

Девушку правоохранители отпустили. Наказывать ее не стали.

Женщина уверяет, что ее укусил питбуль, и она защищала себя.

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