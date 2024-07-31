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В Москве горела детская игровая комната

Пожарные локализовали пожар в поселке Михайлово-Ярцевское
Происшествия

Пожарные локализовали пожар в детской игровой комнате в поселке Михайлово-Ярцевское Москвы, сообщили в пресс-службе МЧС России.

На территории частного загородного клуба загорелась кровля детской игровой комнаты, сказано в сообщении ведомства.

Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. На месте происшествия работают 39 специалистов и 12 единиц техники.

Сведений о пострадавших не поступало, уточнили в пресс-службе.

Ранее спасатели тушили пожар в торговом центре «Лоцман» в Симферополе.