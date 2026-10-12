Российские пенсионерки обосновались на зимовку во вьетнамском Нячанге

В курортном Нячанге во Вьетнаме сложился целый район российских пенсионерок. Многие сдают квартиры на родине и проводят зиму у моря, сообщает kp.ru .

Среди зимовщиц — жительницы Новосибирска, Иркутска и Тюмени. По данным турагентств, спрос пенсионеров на зимовку во Вьетнаме за три года вырос на 40%. При этом многие покупают билеты самостоятельно и не попадают в отчеты агентств.

По расчетам «КП», месяц у моря на одного обходится в 25–30 тыс. рублей. Однокомнатная квартира у пляжа стоит 15–18 тыс. рублей в месяц, обед — 200–250 рублей. При собственной кухне на еду и быт уходит 8–10 тыс. рублей в месяц.

Разовые расходы на три месяца — билеты, медицинская страховка и виза — составляют около 95 тыс. рублей. Их помогают покрыть доход от аренды квартиры или родственники. Без визы можно оставаться 45 дней, электронная виза на 90 дней стоит 2100 рублей.

«Не каждому пенсионеру подходят жара, тропики и длительный перелет. Нужно советоваться с врачами», — предупредила Анна Лось, бывшая медсестра, которая помогает соотечественникам во Вьетнаме.

В ноябре в Нячанге часты дожди и тайфуны, а в 2025 году произошло историческое наводнение. Для зимовки рекомендуют приезжать ближе к январю, когда сухо.

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