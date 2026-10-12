Лариса Безвербная из Краснознаменска вышла в финал премии #МЫВМЕСТЕ

Безвербная начала помогать людям 20 лет назад: вместе с друзьями поздравляла с Пасхой жителей Краснознаменска с инвалидностью. В 2014 году она возглавила акцию «Рождественский подарок», а в 2019-м создала фонд «Подари подарок».

«Те встречи многое изменили. Я поняла, что помощь — это не „сделать и забыть“. Главное, чтобы человек почувствовал: он не один», — сказала Лариса.

На podaripodarok.org люди могут выбрать семью и передать необходимые вещи. Фонд также привлекает психологов и юристов. Почти четверть получателей помощи становятся волонтерами.

Проект «Путь к себе» поддерживает мам детей с особенностями развития. В первом потоке участвовали 36 женщин: 85% стали психологически устойчивее, 40% активно ищут работу, шесть трудоустроились. Во втором потоке — 65 мам. Проект работает в Москве, Подмосковье, Казани и Красноярском крае.

За 25 межрегиональных акций фонд помог 1830 семьям из 74 регионов на 118,7 млн рублей. В команде — 22 сотрудника и 350 волонтеров.

Народное голосование за финалистов премии продлится до 15 октября включительно.

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