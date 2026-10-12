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Актрису Марину Неелову госпитализировали в одну из московских больниц

Общество

Фото - © kinopoisk.ru

Народная артистка РСФСР Марина Неелова госпитализирована в одну из московских больниц с переломом ребра, сообщает РЕН ТВ.

78-летняя звезда фильма «Ты у меня одна» сломала ребро. После инцидента актрисе вызвали скорую помощь.

Прибывшие на вызов медики госпитализировали Неелову. В настоящее время она проходит лечение в одной из клиник Москвы.

Большая часть творческой биографии актрисы пришлась на работу в Московском театре «Современник» (с 1974 года по настоящее время). В кинематографе наиболее известные роли Неелова сыграла в таких советских картинах, как «Монолог» (1972), «Осенний марафон» (1979), «Фантазии Фарятьева» (1979), «Дорогая Елена Сергеевна» (1988) и «Ты у меня одна» (1993).

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