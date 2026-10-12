В Подмосковье объяснили, как защищают материалы от влаги при капремонте

Специалисты технического надзора при капитальном ремонте многоквартирных домов в Подмосковье контролируют характеристики материалов, в том числе их способность впитывать влагу из воздуха, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В рамках региональной программы капитального ремонта в многоквартирных домах Подмосковья обновляют крыши и фасады. Чтобы материалы служили долго, специалисты технического надзора проверяют ряд их характеристик. Одна из них — гигроскопичность, или способность впитывать водяной пар из воздуха. Объем и скорость поглощения влаги зависят от химического состава материала и структуры его пористости.

Гигроскопичность оценивают по приросту массы. Образец взвешивают, помещают в условия повышенной влажности на заданное время, а затем взвешивают повторно. Разница масс показывает количество поглощенной влаги.

Древесина, кирпич, гипс, минеральная вата и стекловолокно способны впитывать влагу из воздуха. При полном насыщении водой их эксплуатационные свойства заметно ухудшаются: материалы могут менять размеры, разбухать и деформироваться. Поэтому при их хранении и применении важно контролировать влажность.

Для защиты от насыщения водяными парами материалы обрабатывают водоотталкивающими составами. Такая обработка называется гидрофобизацией. Составы создают на поверхности барьер, который препятствует проникновению влаги внутрь, но сохраняет паропроницаемость материала.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.