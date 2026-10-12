Врачи Пушкинской больницы выявили паразитарную причину анемии у пациентки

Пациентка Пушкинской клинической больницы имени профессора В. Н. Розанова, которой не помогало лечение анемии, получила положительный результат анализа на антитела к лямблиям. После назначенного лечения уровень гемоглобина нормализовался, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Женщина обратилась в поликлинику № 1 Пушкинской клинической больницы имени профессора В. Н. Розанова. Сначала препараты железа повышали уровень гемоглобина, но со временем их эффективность снизилась. Пациентке потребовались внутривенные вливания, однако анемия сохранялась.

«Гемоглобин держался на уровне 82 г/л при норме не менее 115. Мы стали искать причину и в числе прочих провели анализ на антитела к лямблиям — простейшим паразитам, которые попадают в организм с загрязненной водой и пищей. Результат анализа был положительным», — рассказала терапевт-гематолог Пушкинской больницы Зарина Шамсиева.

Лямблии могут снижать усвоение железа и способствовать развитию анемии. При опросе врачи также выяснили, что у пациентки дома есть кошка. Женщине назначили медикаментозное лечение и дали направление к инфекционисту. После лечения гемоглобин нормализовался. Пациентке рекомендовали регулярно наблюдаться для контроля показателей крови.

При длительной слабости, необъяснимом снижении веса, боли в животе, нарушениях стула и других расстройствах желудочно-кишечного тракта врачи советуют не заниматься самолечением и своевременно проходить диагностику. Такие симптомы могут указывать как на паразитарную инфекцию, так и на другие, более серьезные заболевания. Владельцам домашних животных рекомендуют строго соблюдать правила гигиены и регулярно проводить ветеринарные осмотры питомцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.