Увлажнитель может загрязнять воздух при неправильном уходе

Увлажнитель сам по себе не повышает риск острых респираторных вирусных инфекций, но грязный резервуар и избыток влаги могут навредить дыхательным путям, сообщает Life.ru .

Кандидат фармацевтических наук Мария Золотарева пояснила, что в плохо очищенном резервуаре с застоявшейся водой размножаются бактерии и микроскопические грибы. С каплями воды они и продукты их жизнедеятельности попадают в дыхательные пути. Это может раздражать слизистые и вызывать заболевания. Особого внимания требуют ультразвуковые модели и приборы с холодным распылением.

Воду в портативном увлажнителе желательно полностью менять ежедневно, не доливая свежую к оставшейся. Резервуар и детали нужно очищать по инструкции и удалять налет. Перед перерывом в использовании воду следует слить, а емкость просушить.

Рекомендуемая влажность в жилых комнатах — 30–50%. Устойчивое превышение способствует развитию плесени и размножению пылевых клещей, особенно опасных для людей с аллергическими и респираторными заболеваниями. Если окна запотевают или пахнет сыростью, следует уменьшить интенсивность работы прибора и проверить влажность гигрометром.

«Увлажнитель не стоит рассматривать как средство профилактики ОРВИ, его задача — корректировать недостаточный уровень влажности воздуха», — подчеркнула Золотарева.

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