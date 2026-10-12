На Казанском направлении изменят расписание электричек из-за ремонта пути

Расписание некоторых пригородных поездов Казанского направления изменится с 12 октября из-за капитального ремонта четвертого главного пути на участке Люберцы-1 — Перово-1, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На участке Люберцы-1 — Перово-1 уложат 6,5 км бесстыкового пути. Минтранс Подмосковья сообщил об этом со ссылкой на Московскую железную дорогу.

Первые технологические «окна» назначены с 12 по 15 октября с 23:30 до 6:30 следующего дня, а также с 23:30 16 октября до 23:30 18 октября. Железнодорожники демонтируют старую и уложат новую рельсошпальную решетку, очистят и подсыплют щебеночный балласт, выполнят выправку и сварку пути. Для работ подготовили материалы, разборочные и укладочные краны, щебнеочистительные и рельсосварочные машины, выправочные комплексы.

Во время ремонта поезда будут двигаться по соседним путям. Наиболее существенные изменения расписания запланированы на 16–18 октября. У некоторых электричек изменятся время отправления и прибытия, количество остановок. Часть поездов проследует по укороченным маршрутам, часть временно выведут из графика.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заранее ознакомиться с расписанием. Информация доступна на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в приложении «РЖД Пассажирам».

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья размещается в официальном канале министерства в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.