Кремль пока не подтвердил договоренность об энергетическом перемирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не готов сообщить о соглашении с Украиной по энергетическому перемирию, передает Life.ru .

Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о согласии России и Украины прекратить взаимные удары по энергетической инфраструктуре.

«Продолжаются контакты. По мере того, как нам будет что сказать по этой теме, мы обязательно вас проинформируем», — пообещал представитель Кремля.

Трамп утверждал, что стороны договорились об энергетическом перемирии, но не назвал срок действия соглашения. Впоследствии Зеленский заявил, что ничего не знает о достигнутых договоренностях.

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