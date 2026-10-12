В Химках проведут бесплатную диспансеризацию в выходной

Жители Химок смогут бесплатно проверить здоровье 17 октября, в субботу. Единый день диспансеризации пройдет во всех взрослых поликлиниках округа с 09:00 до 14:00, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Во всех взрослых поликлиниках Химок 17 октября с 09:00 до 14:00 пройдет Единый день диспансеризации. Обследования в выходной позволят жителям проверить здоровье, не отпрашиваясь с работы.

В зависимости от возраста и показаний пациентам предложат анализы и исследования, в том числе флюорографию, маммографию для женщин и анализ кала на скрытую кровь. Эти обследования помогают выявить онкологические заболевания на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно. Диспансеризация также позволяет обнаружить сердечно-сосудистые и другие опасные болезни до появления симптомов и вовремя начать терапию.

Кровь рекомендуется сдавать натощак, желательно с 09:00 до 11:00. С собой нужно взять паспорт и полис ОМС. По итогам обследований терапевт оценит результаты и при необходимости направит пациента на дополнительную диагностику.

«Прохождения диспансеризации в выходной — это удобно, доступно, требует минимум времени для обследования и не нужно отпрашиваться с работы», — отметила заместитель главного врача по поликлинической части Химкинской клинической больницы Ирина Должкова.

Записаться можно по номеру 122, на региональном портале госуслуг «Здоровье», в приложении MAX и инфоматах. Бесплатная диспансеризация и медицинские профосмотры доступны и в рабочие дни в поликлиниках по месту прикрепления. Запись — на портале «Здоровье» и по телефону 122.

Регулярную диспансеризацию рекомендуют проходить раз в три года гражданам от 18 до 39 лет и ежегодно — тем, кто старше 40 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.