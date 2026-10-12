В Домодедовской больнице выявили ранний рак у мужчины на диспансеризации

Врачи Домодедовской больницы во время плановой диспансеризации обнаружили рак толстой кишки на ранней стадии у 48-летнего пациента без жалоб. Мужчине удалили опухоль, после чего он вернулся к нормальной жизни, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

48-летний мужчина обратился в поликлинику Домодедовской больницы для прохождения диспансеризации. Он чувствовал себя здоровым и не предъявлял жалоб. По возрасту ему назначили анализ кала на скрытую кровь — скрининг колоректального рака. Исследование показало критические отклонения от нормы.

«Это классический пример того, почему диспансеризацию нельзя откладывать или игнорировать», — подчеркнула Марьям Багандова, заведующая центром медицины здорового долголетия и профилактики Домодедовской больницы.

Пациенту незамедлительно провели колоноскопию с седацией. В сигмовидной кишке обнаружили опухоль, суживающую просвет кишечника до 7 мм. Гистологическое исследование подтвердило аденокарциному толстой кишки с субкомпенсированным стенозом. Мужчину оперативно направили на специализированное лечение. В профильном учреждении опухоль удалили, и пациент вернулся к нормальной жизни.

«Отсутствие жалоб не всегда означает отсутствие заболевания. Именно поэтому мы призываем всех строго соблюдать сроки профилактических осмотров», — подчеркнула Марьям Багандова.

Скрининг позволил выявить опухоль до появления выраженных клинических проявлений. Раннее обнаружение заболевания существенно повышает шансы на успешный исход лечения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.