У РФ может появиться сухопутная граница с Японией из-за разрастания Кунашира

Южная часть Весловского полуострова на острове Кунашир за последние годы выросла в сторону Хоккайдо почти на 500 м. Таким образом, у России может появиться сухопутная граница с Японией, сообщает SHOT .

Часть острова выдвинулась в море примерно на 380 м за 50 лет. Песок в это место постоянно несут морские течения, они и наращивают берег. До Японии расстояние сейчас составляет около 16 км.

В проливе Измены между РФ и Японией уже наблюдаются большие песчаные отмели и мелководье. Песок мешает судоходству, так как фарватер в этом месте сложный, глубина иногда составляет всего несколько метров. Через пролив могут проходить только малые суда.

Курильские острова вырастают не только за счет песка. Так, после извержения вулкана в 2019 году Райкоке увеличился по площади примерно на 15%, Матуа после извержения 2009 года — на 2-3%. Кроме того, на Итурупе специалисты находили новые береговые валы, сформированные морем.

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