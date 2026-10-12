Воскресенская больница привлекла онколога по программе «Приведи друга»

Врач-онколог с января 2026 года ведет прием в центре амбулаторной онкологической помощи Воскресенской больницы. Его трудоустроили по программе «Приведи друга» по рекомендации коллеги-химиотерапевта, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В центре амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) Воскресенской больницы продолжает прием онколог, принятый на работу в январе 2026 года по программе «Приведи друга». Его пригласил коллега — врач-химиотерапевт, который работает в учреждении с января 2025 года и рекомендовал больницу как надежное место для профессиональной реализации.

Программа помогает медицинским учреждениям решать кадровый вопрос: сотрудники рекомендуют коллегам присоединиться к коллективу. Больница получает мотивированных специалистов, знакомых с ее корпоративной культурой и стандартами работы.

«Приход еще одного онколога в ЦАОП — это прежде всего доступность помощи. Пациенты смогут быстрее попасть на консультацию, а значит — сократить путь от первых симптомов до начала обследования и лечения», — прокомментировал заведующий центром амбулаторной онкологической помощи Воскресенской больницы, врач-онколог Андрей Сергеев.

Онкологическая помощь — одно из наиболее востребованных направлений здравоохранения. Наличие профильных специалистов в ЦАОП позволяет жителям округа проходить диагностику и лечение ближе к дому, без поездок в областные центры.

Государство активно разрабатывает и поддерживает меры по содействию занятости населения по нацпроекту «Кадры». Например, благодаря господдержке каждый год планируют быстро и качественно готовить по важным для экономики специальностям около 104 тысяч человек. Прежде всего тех, кому найти работу сложнее — людей предпенсионного возраста, безработных, женщин с детьми дошкольного возраста.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.