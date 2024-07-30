МЧС тушит пожар в торговом центре Симферополя

сегодня в 22:33

В Симферополе из-за проводимого ремонта загорелся торговый центр «Лоцман», сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, загорелся третий этаж здания, огонь охватил 500 квадратных метров, частично обрушилась кровля.

«Там проводились, по предварительной информации, ремонтно-строительные работы с применением сварочного аппарата», — сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Крым Игорь Скуртул, его слова цитируют крымские СМИ.

Пострадавших нет. С места происшествия эвакуированы 130 человек.