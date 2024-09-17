В Москве ФСБ задержала радикала, финансировавшего террористическую организацию

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Управление Федеральной службы безопасности России по городу Москве и Московской области совместно с УФСБ по Ярославской области задержали мужчину. Он придерживался радикальных религиозных взглядов, а также финансировал международную террористическую организацию, сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчину задержали в Москве. После этого следователи управления ФСБ России по Ярославской области открыли в отношении него уголовное дело.

Радикал подозревается в нарушении закона по части 1.1 статьи 205.1 Уголовного кодекса России — «содействие террористической деятельности». В настоящий момент предполагаемый преступник заключен под стражу.

Следователи УФСБ по Ярославской области выяснили, что радикал отправил деньги неблагонадежному гражданину.

До этого против получателя средств были открыты уголовные дела по части четвертой статьи 205.1 «содействие террористической деятельности», и части второй статьи 205.5 УК РФ «организация деятельности террористической организации и участие в ней».

Ранее сообщалось, что Украина вербует террористов в Сирии для боев против России. Их приглашают вступить в ВСУ.