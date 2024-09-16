«Аль-Ватан»: Буданов* через террористов в Сирии вербует боевиков для ВСУ

По данным сирийской газеты «Аль-Ватан», глава украинской военной разведки Кирилл Буданов* установил тесную связь с главарем группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»** Абу Мохаммадом Джуляни для осуществления вербовки боевиков в Идлибе, сообщает РИА Новости .

Киевский режим хочет привлечь завербованных к участию в боевых действиях против России в рядах ВСУ. Уже в течение 2 месяцев их готовят к боям, а затем перебрасывают на территорию Украины.

В приоритете у вербовщиков — выходцы с постсоветского пространства. Украинская разведка в Идлибе и на севере Латакии работает с боевиками из кавказского региона, а еще русскими, уйгурами и туркоманами.

«Все эти террористы считают Россию врагом и восполнят численность террористов, которые уже отправлены на украинский фронт из числа завербованных Киевом в последние 2 месяца», — пишет издание.

Кадры с июньских переговоров в Идлибе о мобилизации террористов «Хайят Тахрир аш-Шам»** есть в распоряжении у турецкой газеты Aydınlık.

*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

**Террористическая группировка, запрещена в России.