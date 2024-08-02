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В Москве эвакуировали киноцентр «Октябрь» на Новом Арбате

В Москве в пятницу вечером эвакуировали кинотеатр «Октябрь», расположенный на Новом Арбате, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

По громкой связи гостей предупредили о «чрезвычайной ситуации» и попросили покинуть здание.

На опубликованных кадрах видно, как посетители спускаются по лестнице и покидают здание. Люди сбиваются в группы у кинотеатра и ждут, когда их вновь запустят внутрь.

Ранее посетителей столичного фитнес-клуба эвакуировали из-за ЧП с канистрой хлора. Сотрудники по случайности налили коагулянт для очистки бассейнов в канистру с хлором. В результате получившаяся смесь дала химическую реакцию — начал выделяться газ.