Посетителей столичного фитнес-клуба эвакуировали из-за ЧП с канистрой хлора
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Неосторожность сотрудников фитнес-клуба в Москве привела к эвакуации всех его посетителей, сообщает SHOT.
ЧП произошло в Crocus-фитнес на улице Черняховского, там сотрудники по случайности налили коагулянт для очистки бассейнов в канистру с хлором.
В результате получившаяся смесь дала химическую реакцию — начал выделяться газ.
Было принято решение вывести всех людей из здания. Сейчас уточнятся информация о пострадавших.