Посетителей столичного фитнес-клуба эвакуировали из-за ЧП с канистрой хлора

сегодня в 14:14

Неосторожность сотрудников фитнес-клуба в Москве привела к эвакуации всех его посетителей, сообщает SHOT .

ЧП произошло в Crocus-фитнес на улице Черняховского, там сотрудники по случайности налили коагулянт для очистки бассейнов в канистру с хлором.

В результате получившаяся смесь дала химическую реакцию — начал выделяться газ.

Было принято решение вывести всех людей из здания. Сейчас уточнятся информация о пострадавших.