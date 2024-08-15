В Москве электромонтер поджег машину Росгвардии по наводке украинских спецслужб

В вечернее время Евгений поджег салфетки и положил их на капот Lada Granta, принадлежащей Росгвардии. Автомобиль был припаркован у дома на улице Нагорной.

Сотрудники Росгвардии заметили происходящее и быстро потушили возгорание, преступника задержали на месте. Салон машины не пострадал, сгорел только капот.

Мужчина рассказал, что общался в Telegram с украинскими кураторами. Ему пообещали полмиллиона рублей за поджог патрульного автомобиля.

Ранее появилась информация, что украинские спецслужбы начали вербовать российских наркоманов для диверсий и терактов. Их ищут, в том числе, и в рехабах. За «услуги» предлагают вознаграждение якобы в сотни тысяч долларов.