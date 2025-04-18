В Москве экипаж речного трамвайчика «Сетунь» спас человека из воды

В пятницу около 10:30 в районе Нагатинского моста в Москве экипаж электросудна «Сетунь» обнаружил мужчину в воде. Команда не раздумывала над дальнейшими действиями, заглушила мотор и оказала помощь человеку, этот момент попал на видео, сообщает столичный Дептранс .

На опубликованных кадрах видно, как на реке стоит судно «Сетунь», а на его краю один из членов экипажа оказывает помощь человеку, который на тот момент держался у поверхности воды с помощью спасательного круга.

Команда «Сетуни» вызвала спасателей. Вытащить человека удалось благодаря профессиональным действиям капитана Виталия Абрамова и старшего помощника Матвея Холодилина.

При каких обстоятельствах мужчина оказался в воде, не уточняется. Московская городская поисково-спасательная служба доставила его на берег и передала бригаде скорой помощи. О дальнейшей судьбе спасенного пока ничего неизвестно.