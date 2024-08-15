В Москве дело завели на похитителя денег, забытых в автомате по продаже билетов

В столичном метро мужчина хотел проверить баланс карты «Тройка», а в результате украл деньги, забытые пассажиркой в автомате по продаже билетов, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы .

Инцидент произошел на станции метро «Ботанический сад». Злоумышленник подошел к автомату по продаже проездных билетов, чтобы проверить баланс «Тройки». Там он заметил деньги, которые торчали из купюроприемника. Их забыла другая пассажирка.

Не долго думая, мужчина взял деньги, положил их в карман. Затем он потратил средства на сигареты и энергетики.

Злоумышленника удалось отследить по камерам видеонаблюдения. Им оказался 51-летний житель Подмосковья. Мужчину задержали.

Его привлекли к уголовной ответственности. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (Кража). Дело находится на контроле прокуратуры Московского метрополитена.