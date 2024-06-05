В Москве частично обрушилась опора моста Лужники
Камни упали на проезжую часть со столичного моста Лужники
В Москве на мосту Лужники произошло частичное обрушение опоры. В результате отлетевшие камни рухнули на проезжую часть, сообщает 360.ru.
По данным источника, инцидент случился в момент, когда по мосту проезжали 4 автомобиля.
В данный момент информации о пострадавших не приводилось. Прочие обстоятельства и причины инцидента на мосту Лужники выясняются.
Накануне женщина-пешеход погибла под колесами грузовика на юге Москвы. Происшествие случилось на улице Бехтерева. Москвичка пересекала дорогу в неположенном месте, когда ее сбил большегруз марки Mercedes.