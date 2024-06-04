Грузовик Mercedes раздавил женщину на юге Москвы

Грузовой автомобиль наехал на пожилую женщину на юге Москвы, она погибла на месте, сообщает пресс-служба московской Госавтоинспекции .

Во вторник днем на улице Бехтерева в районе дома 25 водитель грузового автомобиля Mercedes совершил наезд на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть в неустановленном для этого месте.

В результате ДТП пожилая женщина от полученных травм погибла на месте. В обстоятельствах инцидента сейчас разбираются сотрудники Госавтоинспекции и следователи.