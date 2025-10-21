сегодня в 10:32

В Москве арестовали мужчин, минимум 5 раз насиловавших девушек в квартире

В Москве арестованы трое мужчин 1999 и 2004 годов рождения, которых обвиняют в преступлениях в отношении двух девушек. Речь идет об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера (5 эпизодов по каждому), сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу Москве.

По информации следователей, злоумышленники в квартире жилого дома на 2-й Новоостанкинской улице в Москве изнасиловали и совершили насильственные действия сексуального характера в отношении малознакомых им девушек, одна из них несовершеннолетняя.

После происшествия потерпевшие обратилась к правоохранителям. С молодыми людьми провели следственные действия, им предъявлено обвинение.

В Ленинградской области родственник четыре раза изнасиловал иностранную студентку. Он «наказал» девушку, якобы провалившую персональную «проверку на целомудрие».

