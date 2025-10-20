«Проверка на целомудрие»: родственник четыре раза изнасиловал студентку СПбГУ
В Ленинградской области родственник четыре раза изнасиловал иностранную студентку СПбГУ. Так он «наказал» девушку, якобы провалившую персональную «проверку на целомудрие», сообщает «Mash на Мойке».
На свадьбе со студенткой СПбГУ настойчиво познакомился дальний родственник. Мужчина нашел номер девушки, после чего атаковал ее звонками и СМС-сообщениями. Затем он попросил ее помочь с уборкой в доме. Девушка планировала взять подругу, но она заболела, поэтому пришлось ехать одной.
В доме сразу возникло ощущение тревоги: мужчина пил алкоголь и настойчиво предлагал его своей гостье. Она попыталась тактично уйти, но столкнулась с грубыми домогательствами. Затем родственник силой попытался проверить ее девственность, но результат из-за недостатка базовых знаний о женской физиологии не удовлетворил его.
За ночь мужчина четыре раза надругался над студенткой. Сбежать жертве удалось лишь под предлогом похода в аптеку за лекарствами. Вскоре опасавшаяся за свою жизнь пострадавшая покинула Петербург и уехала к родственникам, где и обратилась в полицию. В настоящее время правоохранительные органы разыскивают насильника.
