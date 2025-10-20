«Проверка на целомудрие»: родственник четыре раза изнасиловал студентку СПбГУ

В Ленинградской области родственник четыре раза изнасиловал иностранную студентку СПбГУ. Так он «наказал» девушку, якобы провалившую персональную «проверку на целомудрие», сообщает «Mash на Мойке» .

На свадьбе со студенткой СПбГУ настойчиво познакомился дальний родственник. Мужчина нашел номер девушки, после чего атаковал ее звонками и СМС-сообщениями. Затем он попросил ее помочь с уборкой в доме. Девушка планировала взять подругу, но она заболела, поэтому пришлось ехать одной.

В доме сразу возникло ощущение тревоги: мужчина пил алкоголь и настойчиво предлагал его своей гостье. Она попыталась тактично уйти, но столкнулась с грубыми домогательствами. Затем родственник силой попытался проверить ее девственность, но результат из-за недостатка базовых знаний о женской физиологии не удовлетворил его.

За ночь мужчина четыре раза надругался над студенткой. Сбежать жертве удалось лишь под предлогом похода в аптеку за лекарствами. Вскоре опасавшаяся за свою жизнь пострадавшая покинула Петербург и уехала к родственникам, где и обратилась в полицию. В настоящее время правоохранительные органы разыскивают насильника.

