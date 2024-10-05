В Москве арестовали гражданина Нидерландов за нападение на сотрудника полиции

Суд в Москве арестовал гражданина Нидерландов, обвиняемого в применении насилия в отношении сотрудника полиции, сообщила в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы в Telegram-канале .

Ему предъявили обвинение в применении насилия в отношении представителя власти (часть 2 статьи 318 УК РФ).

Иностранца отправили в СИЗО до 3 декабря 2024 года.

Ранее сообщалось, что московская полиция разбирается в обстоятельствах нападения 64-летнего Ван Вурдена Харри Йоханнеса из Голландии на сотрудника при исполнении возле посольства Италии.

Предварительно установлено, что голландский пенсионер проходил мимо посольства Италии, где споткнулся о пластиковый парковочный знак. Мужчина разозлился из-за произошедшего и начал пинать пластиковый предмет. Происходящее у дипздания увидел сотрудник полиции и подошел к мужчине, чтобы разобраться. Но в итоге получил по лицу от иностранца.