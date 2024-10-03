Буйный голландец разозлился на парковочный знак в Москве и избил полицейского

В Москве пенсионер из Голландии избил полицейского и может угодить в тюрьму

Московская полиция разбирается в обстоятельствах нападения 64-летнего Ван Вурдена Харри Йоханнеса из Голландии на сотрудника при исполнении возле посольства Италии, сообщает Telegram-канал Mash .

Предварительно установлено, что голландский пенсионер проходил мимо посольства Италии, где споткнулся о пластиковый парковочный знак. Мужчина разозлился из-за произошедшего и начал пинать пластиковый предмет.

Происходящее у дипздания увидел сотрудник полиции и подошел к мужчине, чтобы разобраться. Но в итоге получил по лицу от иностранца.

В итоге пенсионера из Голландии скрутили и доставили в отдел полиции для разбирательства. Теперь ему может грозить уголовное дело и лишение свободы на срок до пяти лет.