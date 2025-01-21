В Москве 16-летняя школьница отправила мошенникам коробку с драгоценностями мамы

В Москве 16-летняя девочка провела обыскала родительскую квартиру и отправила телефонным мошенникам посылку с ювелирными украшениями матери, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

С подростком связался неизвестный, который представился сотрудником учебного заведения. Мужчина заявил, что девочке необходимо привязать телефонный номер к личному кабинету портала «Госуслуг». Затем она продиктовала злоумышленнику код из СМС-сообщения.

После этого мошенники направили несовершеннолетней москвичке СМС-сообщение о якобы взломе ее личного кабинета. Следом с жертвой связались «сотрудники финмониторинга и ФСБ», которые по видеосвязи уговорили ее провести мнимый обыск в квартире.

Подросток нашла дома сбережения родителей в российской и иностранной валютах, которые сложила в рюкзак и передала курьеру, которого вызвала сама жертва. В ходе «обыска» по видеосвязи аферисты заметили, что в доме есть ювелирные изделия.

Девочка, по указанию мошенников, сложила родительскую «ювелирку» и отправила службой доставки в город Ульяновск. Общая сумма ущерба от действий неизвестных составила более 700 тыс. рублей.

Столичная прокуратура устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее телефонные мошенники смогли убедить 92-летнего московского пенсионера выкинуть им с балкона 100 тыс. долларов. Полицейским удалось задержать одного из курьеров.