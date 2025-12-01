В московском метро задержали нетрезвого зацепера

сегодня в 22:41

Пьяный зацепер проехал на крыше электропоезда по фиолетовой ветке в московском метро, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале .

Отмечается, что 20-летний молодой человек на станции «Пушкинская» залез на крышу электропоезда и проехал так до станции «Кузнецкий Мост». На станции «Китай-город» его задержали сотрудники полиции.

Оказалось, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Ему назначили штраф за административное правонарушение.

За десять месяцев 2025 года камеры зафиксировали более 410 случаев нарушения правил перехода железнодорожных путей на станциях Московской области.

