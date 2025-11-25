410 нарушителей правил перехода через ж/д пути выявили в Подмосковье с помощью камер

За десять месяцев 2025 года камеры зафиксировали более 410 случаев нарушения правил перехода железнодорожных путей на станциях Московской области, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В Подмосковье установлено 200 видеокамер с технологией распознавания лиц около железнодорожных станций и наземных переходов. Установка камер помогает снизить число несчастных случаев и травм на железнодорожном транспорте. За 10 месяцев в этом году камеры выявили свыше 410 случаев нарушения правил безопасного пересечения путей», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Больше всего камер установлено на станциях в Богородском округе — более 10 камер. Система фиксирует не только факт нарушения, но и определяет личность нарушителя. После чего на основании полученных материалов составляется протокол о привлечении к административной ответственности.

С начала года на железной дороге Подмосковья зафиксировано более 170 смертельных случаев, 65 из них — на пешеходных переходах. Для снижения смертельных случаев в области строят пешеходные переходы, устанавливают металлические заборы и ограждения, проводят регулярные профилактические рейды и дежурства.

Минтранс Подмосковья призывает всех жителей и гостей региона быть внимательными, снимать наушники и не отвлекаться на телефон, использовать только санкционированные переходы через пути.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <…> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.