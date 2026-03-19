В московском бизнес-центре потушили вспыхнувший пожар

сегодня в 04:38

В бизнес-центре Turas в 1-м Грайвороновском проезде в Москве потушили пожар, сообщает РИА Новости .

Огонь был локализован на площади 2 тысячи квадратных метров. К ликвидации возгорания привлекался пожарный поезд.

По данным МЧС России, в результате принятых мер огонь потушили.

Ранее из окон бизнес-центра шел густой черный дым, который ветер раздувал в сторону жилых многоэтажек. Из-за возгорания пострадали два человека.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.