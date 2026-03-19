В московском бизнес-центре потушили вспыхнувший пожар
В бизнес-центре Turas в 1-м Грайвороновском проезде в Москве потушили пожар, сообщает РИА Новости.
Огонь был локализован на площади 2 тысячи квадратных метров. К ликвидации возгорания привлекался пожарный поезд.
По данным МЧС России, в результате принятых мер огонь потушили.
Ранее из окон бизнес-центра шел густой черный дым, который ветер раздувал в сторону жилых многоэтажек. Из-за возгорания пострадали два человека.
