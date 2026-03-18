сегодня в 15:23

2 человека пострадали при пожаре в бизнес-центре на юго-востоке Москвы

Два человека пострадали в пожаре в бизнес-центре на юго-востоке Москвы. Одного из пострадавших в состоянии средней тяжести госпитализировали, сообщает « 112 ».

Возгорание произошло в среду днем в бизнес-центре Turas в 1-м Грайвороновском проезде. На опубликованных кадрах видно, как из окон на первом этаже бизнес-центра валит густой черный дым, который ветер уносит в сторону жилых многоэтажек.

Одного из пострадавших доставили в больницу, другому медики оказали необходимую помощь на месте происшествия.

Кузьминская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств и причин пожара на юго-востоке Москвы. Причину возгорания установит пожарно-техническая экспертиза.

