В московской школе № 57 школьника незаконно отказались переводит в 10 класс

Московская прокуратура обнаружила нарушение закона в столичной школе № 57. Там не захотели зачислять ученика, окончившего 9-й класс, в 10-й. Отец пострадавшего обратился в компетентные органы и суд, сообщает РБК .

В прокуратуре посчитали, что общеобразовательное учреждение нарушило закон об образовании. Согласно ему, каждый житель России имеет право получить среднее образование.

Родитель рассказал, что с такой же ситуацией столкнулись еще 14 учеников школы № 57. Все они учились в 9В классе, и в 10-й класс их не захотели брать.

Ранее в Подмосковье 13-летнюю девочку отчислили из школы. Это произошло после того, как она показала руководству справку о беременности.