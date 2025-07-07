Reuters: первая сессия переговоров Израиля и ХАМАС завершилась ничем

Первая сессия непрямых переговоров между Израилем и палестинским движением ХАМАС в Катаре завершилась безрезультатно, сообщает RT со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что у израильской делегации не было достаточных полномочий для достижения соглашения с ХАМАС.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную кампанию против Ирана, атаковав его военные и ядерные объекты. После этого стороны начали обмениваться ударами.

В ночь на 22 июня США ударили по трем иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. После этого администрация Трампа высказалась об уничтожении ядерной программы Ирана. Однако западные СМИ утверждают, что американские удары только лишь «отбросили» ее на несколько месяцев.

В ночь на 22 июня США ударили по трем иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. После этого администрация Трампа высказалась об уничтожении ядерной программы Ирана. Однако западные СМИ утверждают, что американские удары только лишь «отбросили» ее на несколько месяцев.