Футбольные ворота насмерть придавили ребенка в Дагестане

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Футбольные ворота упали на шестилетнего мальчика на стадионе в Ногайском районе Дагестана. В результате этого ребенок скончался, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Инцидент произошел 6 июля на стадионе в селе Терекли-Мектеб.

«Футбольные ворота упали на мальчика 2019 года рождения. Ребенок скончался», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Энгельсе Саратовской области 30-летний нетрезвый водитель сбил толпу подростков и женщину, которые стояли на перекрестке на обочине у пешеходного перехода. В результате происшествия один ребенок погиб.