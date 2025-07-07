Футбольные ворота насмерть придавили ребенка в Дагестане
Футбольные ворота упали на шестилетнего мальчика на стадионе в Ногайском районе Дагестана. В результате этого ребенок скончался, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Инцидент произошел 6 июля на стадионе в селе Терекли-Мектеб.
«Футбольные ворота упали на мальчика 2019 года рождения. Ребенок скончался», — говорится в сообщении.
По факту произошедшего проводится проверка.
Ранее в Энгельсе Саратовской области 30-летний нетрезвый водитель сбил толпу подростков и женщину, которые стояли на перекрестке на обочине у пешеходного перехода. В результате происшествия один ребенок погиб.