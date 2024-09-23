«Сразу выкинули из школы»: 13-летняя девочка родила ребенка в Подмосковье

В Подмосковье 13-летняя девочка была отчислена из школы после того, как передала руководству справку о своей беременности. Мама школьницы намерена добиться справедливости, сообщает Mk.ru .

Накануне Марина (имя изменено) родила девочку весом 2 кг 870 граммов и ростом 49 см. При этом роды у семиклассницы прошли на 38-й неделе беременности без хирургических вмешательств. Малышка родилась здоровой и без патологий. Молодая мама хорошо себя чувствует и продолжает находиться в больнице.

Выяснилось, что о своей беременности Марина узнала лишь 2 месяца назад. Мама девочки рассказала, что у них благополучная семья. Отец Марины живет отдельно, но продолжает помогать. Два года назад девочка начала встречаться с 16-летним Игорем, который учился в ее школе. Юноша порядочный и уже работает.

Первая близость у Марины с 18-летним Игорем случилась в декабре 2023 года. При этом мама девочки узнала о беременности случайно. По ее словам, Марина сильно похудела и осунулась. При осмотре у педиатра узнали, что дочь ждет ребенка.

Семья рада рождению девочки. Также рад ребенку и молодой отец, который заявил о своей готовности полностью нести ответственность. Однако парень находится под домашним арестом и не может выходить из дома по решению суда. Игорь живет рядом с Мариной вместе с мамой, бабушкой и братом.

В школе Марине посоветовали перейти на платное семейное обучение, однако мама семиклассницы намерена добиться справедливости и устроить дочку на домашнее обучение.

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