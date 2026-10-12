Веб-консультант МосОблЕИРЦ: видео-связь вместо офисов

Более 3 тысяч клиентов МосОблЕИРЦ предпочли визитам в офисы видеосвязь срасчетным центром. Видео-консультациями могут воспользоваться все, у кого есть смартфон или компьютер и интернет, сообщает пресс-служба компании.

Чем поможет веб-консультант

• Решить вопрос по расчетам за ЖКУ дистанционно. Видео-консультация — это полноценное обслуживание специалистом из вашего округа. Можно подробно обсудить свою ситуацию, переспросить, уточнить, подать обращение, заказать услугу.

• Освоить личный кабинет и приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн».Консультант подробно объяснит и продемонстрирует на экране, как самостоятельно пользоваться онлайн-сервисами, как подать обращение, прикрепить документы и фотографии, где увидеть начисления по счету, тарифы и оплаты.

• Подготовиться к визиту в офис. Если необходим визит в офис — например, для открытия лицевого счета после покупки квартиры или получения справок с синей печатью- консультант заранее подскажет, какие документы взять с собой. Это поможет избежать повторных визитов.

Как записаться и подключиться к веб-консультации

• В личном кабинете на сайте мособлеирц.рф или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» на главной странице в разделе «Сервис» откройте «Веб-консультант» и нажмите «Записаться».

• Выберите удобную дату и время. Запись доступна со следующего дня и на две недели вперед.

• В течение часа на электронную почту придет письмо со ссылкой. В назначенное время перейдите по ней, чтобы подключиться к консультации. По этой же ссылке можно перенести встречу.

Приготовьте паспорт для идентификации и документы по вашему вопросу. Для улучшения качества связи отключите VPN.

Если нет возможности общаться по видео-связи, неудобно включать микрофон и разговаривать вслух, можно писать в чате: вы видите и слушаете специалиста, а вопросы и ответы пишете.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.