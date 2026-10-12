На концерте Элджея в Новосибирске пропал звук в одном из секторов
На выступлении Элджея 10 октября на «Сибирь-Арене» одна из трибун осталась без звука. Артист услышал жалобы зрителей и дал команду устранить неполадку, сообщает Om1 Новосибирск.
Жительница Новосибирска Екатерина рассказала корреспонденту издания, что со своего места практически не слышала ни музыку, ни голос рэпера. По ее словам, проблема затронула всю трибуну, и зрители начали кричать об отсутствии звука.
«Я как будто на улице стояла. Вообще не было слышно, что он там говорил. На три-четыре трека вся трибуна осталась без звука. Все кричали: „Нет звука!“» — рассказала Екатерина.
Пока специалисты устраняли неполадку, Элджей продолжал общаться с поклонниками. После восстановления звука концерт продолжился.
Во время шоу в углу сцены также появилось пламя — этот момент попал на видео в социальных сетях. Возгорание удалось быстро потушить. Часть зрителей, находившихся далеко от сцены, не заметила огня.
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