На концерте Элджея в Новосибирске пропал звук в одном из секторов

На выступлении Элджея 10 октября на «Сибирь-Арене» одна из трибун осталась без звука. Артист услышал жалобы зрителей и дал команду устранить неполадку, сообщает Om1 Новосибирск .

Жительница Новосибирска Екатерина рассказала корреспонденту издания, что со своего места практически не слышала ни музыку, ни голос рэпера. По ее словам, проблема затронула всю трибуну, и зрители начали кричать об отсутствии звука.

«Я как будто на улице стояла. Вообще не было слышно, что он там говорил. На три-четыре трека вся трибуна осталась без звука. Все кричали: „Нет звука!“» — рассказала Екатерина.

Пока специалисты устраняли неполадку, Элджей продолжал общаться с поклонниками. После восстановления звука концерт продолжился.

Во время шоу в углу сцены также появилось пламя — этот момент попал на видео в социальных сетях. Возгорание удалось быстро потушить. Часть зрителей, находившихся далеко от сцены, не заметила огня.

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