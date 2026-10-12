В Истре проведут забег «Народный трейл» в честь татарского народа

Забег «Народный трейл» пройдет 4 ноября, в День народного единства, в деревне Кострово муниципального округа Истра. В этом году его посвятят татарскому народу, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Старт забега «Народный трейл» дадут 4 ноября на территории отеля Hilton Garden Inn в деревне Кострово муниципального округа Истра. Регистрация участников уже открыта.

Бегунам предложат традиционные дистанции 20 км с бродом через реку, а также 10 и 5 км. Впервые в этом сезоне состоится «Забег за тюбетейкой» на 3 км. Для юных участников подготовили дистанции 500 м и 1 км.

На маршруте будут звучать треки диджея, а на пунктах питания участников ждут фирменные угощения от тети Гули. На финише все получат чак-чак и эксклюзивную медаль.

Подробная информация опубликована на официальном сайте мероприятия. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.