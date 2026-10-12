Росреестр Подмосковья проведет линию по передаче данных о недвижимости в ФНС

Управление Росреестра по Московской области 14 октября проведет телефонную линию о порядке передачи актуальных сведений об объектах недвижимости в региональное управление Федеральной налоговой службы, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Телефонная линия пройдет 14 октября с 11:00 до 13:00 по номеру +7 (495) 223-45-41. Жителей Подмосковья проконсультируют сотрудники отдела повышения качества данных Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Специалисты объяснят, какие сведения Росреестр передает в управление Федеральной налоговой службы России по Московской области: данные о правообладателях, виде права, характеристиках объектов и кадастровой стоимости. Также они расскажут, что делать при расхождениях между сведениями ЕГРН и налоговым уведомлением и как исправить ошибки в реестре, влияющие на расчет налога на имущество. Отдельная тема — взаимодействие Росреестра и налогового управления через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

«В настоящее время процесс взаимодействия Росреестра и ФНС России полностью автоматизирован и переведен на федеральный уровень. Росреестр на постоянной основе обеспечивает направление данных в налоговые органы и оперативно реагирует на обращения граждан и организаций, возникающие в связи с расхождением сведений в информационных ресурсах», — отметила начальник отдела повышения качества данных ЕГРН Ирина Хвалова.

Проверить сведения о зарегистрированных правах и правильность характеристик объекта можно онлайн на официальном сайте Росреестра rosreestr.gov.ru — в личном кабинете правообладателя или через сервис «Справочная информация по объектам недвижимости».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.