В Москве дядя насиловал 13-летнюю школьницу, забеременевшую от мужа бабушки

В Новой Москве родной дядя 2 года насиловал 13-летнюю племянницу, которая забеременела и родила от сводного дедушки, сообщает Mk.ru .

Об инциденте стало известно в январе текущего года. Зимой юная жительница ТиНАО встала на учет по беременности. Несовершеннолетнюю растлил 64-летний сводный дед, второй муж ее родной бабушки.

Мужчина изнасиловал подростка в мае прошлого года, однако беременность заметили лишь на позднем сроке, так как девочка была достаточно упитанная для своего возраста. Правоохранительные органы задержали педофила, а школьница родила младенца, которого сразу же передали в дом малютки.

Позднее выяснилось, что за 2 года до случившегося девочки неоднократно насиловал ее родной дядя. С 2018 по 2020 годы извращенец насиловал школьницу сначала в Пензенской области, а затем в ТиНАО. Родственник жил отдельно от сестры, но часто был гостем в доме и совращал ее дочь.

Более того, педофил вновь совратил девочку уже после того, когда она забеременела. Сотрудники полиции задержали мужчину, Щербинский суд арестовал извращенца.

Ранее стало известно, что высокопоставленный прокурор час насиловал подчиненную в здании ведомства в Северной Осетии. Сначала девушке удавалось отбиваться, потом она не смогла сопротивляться.