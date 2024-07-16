Прокурор час насиловал подчиненную в здании ведомства в Северной Осетии

В Северной Осетии высокопоставленного прокурора задержали за изнасилование подчиненной. Девушка рассказала, что ей подмешали сильнодействующее вещество и час насиловали в здании прокуратуры, сообщает Baza.

Девушка работает в прокуратуре Северной Осетии старшим прокурором. 2 июля после завершения рабочего дня ее вызвал в кабинет начальник — замруководителя отдела процессуального контроля Григорий Авакян. Потерпевшая отметила, что прокурор сразу начал приставать. Сначала девушке удавалось отбиваться, потом она не смогла сопротивляться.

Потерпевшая предположила, что Авакян подсыпал ей какое-то вещество в напиток, потому что она потеряла контроль над телом, не могла сопротивляться и позвать на помощь. Сам Григорий пытался откупиться, оставив в машине девушки 1 млн рублей.

В прокуратуре пообещали во всем разобраться, но попросили жертву не писать заявление. Однако 4 июля девушка все же сделала это.

Врачи подтвердили факт насилия, поскольку на теле потерпевшей были характерные повреждения, синяки, ссадины, кровоподтёки и повреждения внутренних органов.

На прокурора в итоге возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании.