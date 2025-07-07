Минобороны потребовало взыскать более 1 млрд рублей с АО «Электроавтоматика»
Минобороны РФ обратилось в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать более 1 млрд рублей с АО «Электроавтоматика», сообщает ТАСС.
«Сумма исковых требований составляет 1 млрд 126 млн 609 тыс. 687 рублей», — сообщили в суде.
Компания занимается научными разработками и создает новые виды высокотехнологичной продукции.
Ранее Министерство обороны России требовало взыскать с авиастроительного предприятия «Туполев» 929,5 млн рублей.