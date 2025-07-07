сегодня в 03:24

Минобороны потребовало взыскать более 1 млрд рублей с АО «Электроавтоматика»

Минобороны РФ обратилось в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать более 1 млрд рублей с АО «Электроавтоматика», сообщает ТАСС.