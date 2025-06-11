Минобороны РФ подало иск к «Туполеву» на 930 млн рублей

сегодня в 05:58

Иск поступил в Арбитражный суд Москвы, однако конкретные основания финансовых претензий не раскрываются.

АО «Туполев» — ключевое предприятие российского авиапрома, специализирующееся на разработке и производстве военной и гражданской авиатехники, внедрении новых авиационных технологий, техническом обслуживании самолётов марки «Ту".

Иск возник на фоне активного гособоронзаказа и модернизации ВКС России. Эксперты предполагают, что претензии могут быть связаны с невыполнением условий госконтракта.

Суд пока не назначил дату рассмотрения иска.