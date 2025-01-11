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В московской квартире в результате пожара погиб мужчина

Бутырская межрайонная прокуратура взяла под контроль расследование по факту пожара в московской квартире, где погиб мужчина 1967 года рождения, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Пожар произошел в квартире на восьмом этаже жилого дома на улице Угличская. Точную причину возгорания назовут после пожарно-технической экспертизы.

Ход и результаты проверки по факту смерти мужчины контролирует прокуратура.

Ранее в Сети появилось видео сильного возгорания, которое произошло на заводе по производству ацетона в Гатчине Ленинградской области. На кадрах видны яркие вспышки огня и поднимающийся в небо столб дыма.