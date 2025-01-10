Столб огня и дыма: опубликовано видео мощного пожара на заводе в Гатчине
Опубликовано видео сильного пожара на заводе по производству ацетона в Гатчине
SHOT опубликовал видеоролик с кадрами сильного возгорания, которое произошло на заводе по производству ацетона в Гатчине Ленинградской области.
На видео показаны яркие вспышки огня и поднимающийся в небо столб дыма.
Около 6 часов утра в пятницу жители Гатчины услышали глухие взрывы. Затем в промзоне начался сильный пожар.
Площадь пожара составляет 1,6 тыс. «квадратов». На месте работают спасатели.