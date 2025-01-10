Площадь пожара в Гатчине составила 1,6 тыс «квадратов»
Пожарные тушат возгорание в Гатчине Ленинградской области, огонь охватил площадь в 1,6 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
На территории промзоны горит двухэтажное кирпичное здание. Информации о пострадавших в инциденте не было.
Утром в пятницу жители Гатчины услышали глухие взрывы. В промзоне начался сильный пожар. О причинах ЧП неизвестно.
Огромные столбы дыма, поднимающиеся от места происшествия, можно увидеть за несколько километров.